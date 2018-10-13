وزير الخزانة الأمريكي: الخلاف التجاري مع الصين مفيد للاقتصاد العالمي

المصدر: ا ف ب

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيدًا للاقتصاد العالمي، مخالفًا بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.

وقال منوتشين، خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا: “هدفنا مع الصين واضح جدًا، أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازنًا”.

وكان صندوق النقد الدولي، حذر هذا الأسبوع بأن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضًا توقعاته للنمو في 2018 و2019.

لكن منوتشين رأى أن “هذا التحذير يجب أن يشكل حافزًا إضافيًا لحمل الصين على معالجة هذه المسائل معنا”، مؤكدًا على أن “هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازنًا وإنصافًا، حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية في الولايات المتحدة”.

وتابع: “أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون الأمر جيدًا للشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدًا للصين”.

وتصاعدت الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وبين واشنطن والأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل فرض رسوم جمركية مشددة.

ولا يبدي أي من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ في الوقت الحاضر أي نية في التراجع.

ويبرر ترامب الحرب التجارية التي باشرها ضد الصين بضرورة إرغام بكين على تبديل ممارساتها التجارية “غير النزيهة” برأيه، على صعيد النقل القسري للتكنولوجيا وإغراق الأسواق و”سرقة” الملكية الفكرة.

في المقابل، تؤكد القيادة الصينية على أنها ترفض التفاوض تحت الضغط.

وذُكر احتمال عقد لقاء بين الرئيسين على هامش قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر سعيًا للتوصل إلى اتفاق.

لكن منوتشين علّق على المسألة: “لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار حول هذا اللقاء”.

وقال: “إنه أمر أشجعه ونجري مناقشات بشأنه، لكن في الوقت الحاضر ليست هناك شروط مسبقة، والرئيس سيقرر بهذا الصدد”.