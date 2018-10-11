وزارة النّقل توضح حقيقة إقالة مدير الشركة التّونسية للملاحة

أوضحت وزارة النّقل في تونس، اليوم الخميس، حقيقة خبر إقالة المدير العام للشركة التّونسية للملاحة على خلفية حادث اصطدام باخرة “أوليس” التونسيّة بباخرة فرجينيا اليونانيّة قرب سواحل جزيرة كورسيكا الفرنسيّة.

وقال مسؤول الإعلام في الوزارة، جمال الفرشيشي إنّ “خبر الإقالة عار عن الصحّة، وإنّ المدير العام الحالي للشركة، علي بلقاسم، يقضي حاليًا عطلته السنوية على أن يعود إلى مهامّه يوم 16 تشرين الأول /أكتوبر الجاري”.

وأضاف الفرشيشي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنّ المدير المركزي لنقل المسافرين والبضائع بالشركة نور الدين الشايبي “عُيّن مديرًا عامًا بالنيابة لغاية عودة علي بلقاسم والذي سيُحال على التقاعد خلال شهر فبراير 2019”.

وأثار غياب المدير العام للشركة التّونسية للملاحة عن صور نشرتها وزارة النّقل على صفحتها بموقع التّواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، لاجتماع عاجل لبحث أزمة الباخرة “أوليس”، جدلًا واسعًا في تونس، حيث أشارت عدد من وسائل الإعلام المحليّة إلى إقالته من منصبه.

واحتجز مسؤولو الباخرة اليونانيّة، يوم الأربعاء، سفينة قرطاج التونسية لأكثر من سبع ساعات، مُطالبين السلطات التونسية بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بسفينتهم، قبل توصّل محامي الطرفين إلى اتفاق يقضي بإبحار السفينة دون دفع الغرامة بعد أن تعهدت شركات التأمين بتوفير المبلغ المطلوب.

يُشار إلى أنّ مالكي الباخرة اليونانيّة تحصّلوا في وقت سابق على حكم من المحكمة التجارية بمرسيليا يقضي بتغريم الشركة التونسية للملاحة بمبلغ يناهز40 مليون دينار.