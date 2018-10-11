تستغرق نحو 19ساعة.. إقلاع أطول رحلة طيران تجارية في العالم

المصدر: أ ف ب

أقلعت من سنغافورة، اليوم الخميس، طائرة إيرباص تملكها شركة “سنغابور إيرلاينز” في أطول رحلة تجارية في العالم تستغرق قرابة 19 ساعة في طريقها إلى نيويورك.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن الرحلة “إس كيو 22” أقلعت عند الساعة 23,35 بالتوقيت المحلي (15,35 ت غ)، وعلى متنها 150 راكبًا و17 من أفراد الطاقم.

وبين الركاب 67 في درجة رجال الأعمال، و94 في الدرجة الاقتصادية الممتازة، في حين ليس هناك أي راكب في الدرجة الاقتصادية.

ويتناوب طياران ومساعدان على قيادة طائرة إيرباص للرحلات الطويلة “ايه.350-900 يو إل آر”، التي ستجتاز 16700 كيلومتر بين سنغافورة ونيويورك.

وأشارت شركة الطيران إلى أنه سيتم توزيع فترات عمل طاقم الطائرة، بحيث يتمكن كل موظف من الحصول على الحدّ الأدنى من الاستراحة القانونية وهي 4 ساعات.

ويكمن التحدي بالنسبة إلى الركاب، بتمرير الوقت، حيثُ سيكون بوسع أولئك الذين لم يُحضروا كتابًا أو كتابين للقراءة، الاختيار بين أفلام وبرامج تلفزيونية تصل مدتها الإجمالية إلى 1200 ساعة، أي ما يعادل 7 أسابيع.

وبحسب شركة الطيران، ستتضمّن الوجبات على متن الطائرة أطباقًا مختارة لتأمين “الرفاهية” في الجوّ.

ومن أجل تحسين التجربة وخفض التوتر الذي يمكن أن ينجم عن قضاء يوم كامل في الجوّ، صممت الطائرة ليكون سقفها مرتفعًا ونوافذها أكبر، كما تم تجهيزها بإضاءة خاصة يُفترض أن تحد من آثار اختلاف التوقيت عبر اللعب على الألوان.