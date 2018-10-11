مصر تعلن عن خريطة استثمارية بـ367 مشروعًا

أعلنت مصر، الأربعاء، عن 367 مشروعًا صناعيًا جاهزًا للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 3.7 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر، أحمد عبدالرازق، في كلمة ألقاها بمؤتمر لرجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وأكد عبدالرازق “وجود ما يزيد عن 4200 فرصة استثمارية أخرى جاهزة للاستثمار الصناعي، متاحة عبر الخريطة الصناعية المصرية”، داعيًا رجال الأعمال العرب للاطلاع عليها.

وأشار إلى أن “تلك الفرص جرى إعدادها وبلورتها بناء على الفجوات الصناعية الموجودة محليًا والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل إقليم من حيث الجودة والسعر”.

وشدد على أن “الخريطة الاقتصادية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الإنترنت، توفر كمًّا هائلًا من المعلومات للمستثمر من حيث الإمكانات المتاحة والعمالة والمراكز التكنولوجية والتدريبة التي يمكن أن يستفيد منها”.

وأشار إلى “اتخاذ عدة خطوات تشريعية وإجرائية للتيسير على المستثمرين، وإزالة العوائق البيروقراطية كافة التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية”.

وأكد أن “المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا بشكل غير مسبوق عن ذي قبل في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية، خاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة، والتي تفتح جميع الأسواق العالمية أمام المنتج المصري”.

وأوضح عبدالرازق أن “قانون التراخيص الصناعية الجديد، الصادر قبل نحو عام، ساهم في إصدار حوالي 15 ألف ترخيص صناعي منذ العمل به”.

ولفت إلى “طرح 28.5 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة خلال عام ونصف العام، بالتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص”.

وأشار إلى “إقرار سياسة ومعايير جديدة لإدارة المناطق الصناعية القائمة، والمزمع إنشاؤها، منها: توفر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير مصادر المياه، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق مصادر متنوعة للطاقة، وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد ما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية”.