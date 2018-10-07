الكويت.. إلغاء طلب شهادة الراتب والضمان المالي لاستقدام العمالة الفلبينية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية يوم الأحد، عن اتفاق بين بلده والفلبين حول بعض الشروط التي طالبت بها الأخيرة، ضمن اتفاقية العمالة الموقعة بين البلدين، وأبرزها إيقاف شرط الضمان المالي الذي طالبت به الفلبين قبل نحو شهرين ونصف.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية، إن “الاتفاق تطرق إلى إلغاء طلب شهادة الراتب من الكفيل الكويتي اعتبارًا من يوم الأحد، إضافة إلى إيقاف شرط الضمان المالي الذي فرضه الجانب الفلبيني على مكاتب استقدام العمالة في الكويت“.

وأضاف المصدر أن “الاجتماع الكويتي- الفلبيني الفني الأول حول العمالة الفلبينية، الذي استضافته الكويت يوم الأحد، أكد على ضرورة حفظ حقوق جميع الأطراف، كما تم الاتفاق على عدم اشتراط حضور الكفيل الكويتي للسفارة الفلبينية عند تجديد عقد العمالة المنزلية”.

وكانت السلطات الفلبينية قد أصدرت سابقًا قرارًا ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بآلية تطبيق اتفاقية العمالة، التي تم توقيعها بين البلدين في أيار/ مايو الماضي، يلزم مكاتب استقدام العمالة في الكويت بدفع تأمين مالي لدى البنوك المحلية في الفلبين، يبدأ بمبلغ 10 آلاف دولار، ليصل حتى 50 ألف دولار.

وأثار هذا القرار استياء أصحاب مكاتب العمالة آنذاك لكونه “جاء عقب توقيع الاتفاقية بنحو شهرين”، مطالبين الجهات المختصة في البلاد بالتدخل لإلغائه.

وشهدت الدولتان قبل أشهر أزمة بشأن العمالة، نتج عنها حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت لعدة أشهر، تبعتها أزمة دبلوماسية على خلفية تصريحات فلبينية استفزازية، قبل أن يحل النزاع بين البلدين، وتعود العلاقات الودية بينهما وتطوى صفحة الخلاف.