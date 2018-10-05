ولي العهد السعودي يحدد تاريخ طرح أرامكو

حدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بداية عام 2021 موعدًا لطرح أسهم في شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب.

وقال محمد بن سلمان، في حوار أجرته معه وكالة بلومبيرغ الأمريكية الأربعاء الماضي، ونشرته اليوم الجمعة: “طرح أرامكو سيكون بحلول بداية 2021″، موضحًا أن قيم الشركة لا تقل عن 2 تريليون دولار”.

وأضاف ولي العهد السعودي: “تربطنا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علاقة عمل مميزة”، مشيرًا إلى أن السعودية “تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانًا”.