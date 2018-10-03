الكويت ترفض التجديد لعشرات المعلمين السوريين

رفضت وزارة التربية الكويتية التجديد لـ 85 معلماً ومعلمة من الجنسية السورية، ممن يعملون في المدارس الحكومية، بحجة تطبيق سياسة الإحلال التي بدأتها البلاد سابقاً لإحلال المواطنين مكان الوافدين في جميع الوظائف الحكومية.

ويأتي رفض وزارة التربية بعد مخاطبتها سابقاً لديوان الخدمة بخصوص هؤلاء المعلمين للتجديد لهم والذي قوبل بالرفض مرتين من قبل الديوان لبلوغ خدماتهم 34 عام، ليتم الموافقة عليه في المرة الثالثة لندرة تخصصاتهم قبل أن يرفض من الوزارة ذاتها، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقال مصدر تربوي للصحيفة المحلية إنه “لا علاقة للمعلمين المشار إليهم بقرار الإحلال، حيث إن تخصصاتهم نادرة ولا يوجد من العنصر الوطني مَنْ يشغل أماكنهم”، مضيفاً أن “رفض تنفيذ هذا التجديد، أثار استغراب ودهشة المعلمين والقطاع الإداري المعني بمخاطبة الديوان، استناداً إلى طلب التعليم العام”.

ويذكر أن نسبة “التكويت” في وزارة التربية قد تجاوزت الـ 90 بالمئة، بعد عامين من تطبيق سياسة الإحلال في الوزارة وإنهاء خدمات الوافدين في التخصصات التي يتوفر فيها بديل من المواطنين.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، ويبلغ عدد الوافدين السوريين نحو 140 ألف وافد، ويعدون ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد الوافدين المصريين.