50 مليون دولار خسائر شهرية للقطاع الاقتصادي في غزة

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة، النائب جمال الخضري، إن خسارة قطاعي الصناعة والتجارة في القطاع جرّاء الحصار، تقدر بنحو 50 مليون دولار شهريًّا.

وأضاف الخضري في تصريح صحفي الاثنين، أن “نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري في غزة، أغلقَت أبوابها وسرَّحت موظفيها بسبب الحصار”.

ورأى الخضري أن “الخروج من الأزمة يتطلب إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح المعابر التجارية كافة والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومنع قوائم الممنوعات من البضائع، وربط غزة بالضفة الغربية عبر ممر آمن”.

ولفت إلى أن “المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحاليّة، هي مشاريع التشغيل، كونها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي”، مضيفًا أن “من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة وضخ الأموال في السوق المحلي؛ ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامٍ ومتصاعد”.

ويشهد قطاع غزة حصارًا خانقًا وظروفًا اقتصادية سيئة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عامًا؛ ما أدّى إلى تراكم الأزمات وتأثيرها على المواطنين، إضافة للإغلاق المتكرر للمعابر وتقنين دخول البضائع؛ ما ينذر بكارثة حقيقية في القطاع”.