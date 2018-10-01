أسعار الذهب تتراجع متأثرة بمؤشرات أمريكية على تشديد السياسة النقدية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع صعود الدولار، إثر مؤشّرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تشديد السياسة النقدية.

وكان مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي، وقال إنه “يخطط لأربع زيادات -أيضًا- بنهاية 2019 وأخرى في 2020 وسط نمو اقتصادي مطّرد وسوق عمل قويّة”.

ويعطي رفع أسعار الفائدة دفعة للدولار وعوائد السندات؛ ما يضغط على أسعار الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

وفي الساعة الـ 07:18 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.5% عند 1186.29 دولار للأوقيّة (الأونصة).

وكان المعدن لامس خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ الـ 17 من آب/ أغسطس عند 1180.34 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1190.60 دولار للأوقيّة.

وقال برنابا جان المحلل في “أو.سي.بي.سي” إن “أسعار الذهب تظل معتمدة على الدولار عند هذا المفترق. الاقتصاد الأمريكي مزدهر وأفضل من المتوقع. جهود إدارة ترامب لتقليص العجز التجاري تصب في صالح الدولار من وجهة النظر الاقتصاديّة أيضًا.”

وتوقّع جان انحسار التقلبات في أسعار الذهب بسبب إغلاق الأسواق الصينيّة لمدة أسبوع بمناسبة الأسبوع الذهبي.

ونزل البلاديوم 0.7% في المعاملات الفوريّة إلى 1065.22 دولار للأوقيّة بعد أن لامس ذروته في 8 أشهر عند 1094.60 دولار للأوقيّة خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.3% إلى 14.56 دولار للأوقيّة في حين هبط البلاتين 0.2% إلى 810.65 دولار للأوقيّة.