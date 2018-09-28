بتكلفة 3 مليارات إسترليني.. عشرات اليخوت الفاخرة تتنافس في معرض موناكو (صور)

توجه المليارديرات ويخوتهم التي يقدر سعرها بملايين الدولارات إلى “بورت هيركوليز” للمشاركة في عرض ضخم للثروة في “معرض موناكو السنوي لليخوت”.

وتضمن المعرض الهائل 120 يختًا مذهلًا من قِبل الشركات المصنعة، التي تأمل في جذب مشتر أو إثارة غيرة الآخرين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتضمن المعرض 40 يختًا جديدًا تعرض للمرة الأولى، كما أبحر المليارديرات أصحاب اليخوت، بما في ذلك رجل الأعمال “شهيد خان”، مالك نادي “فولهام” لكرة القدم ونادي “جاكوار جاكسونفيل”، و”ستيفن وين” ملك الكازينوهات الثري، في الميناء على متن يخوتهم الخاصة لاستعراضها.

وتقدر قيمة اليخوت المعروضة هذا العام بحوالي 3 مليارات جنيه إسترليني، على الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن قيمتها الحقيقية عادة ما تبقى سرًا.

كما يتضمن المعرض الذي يشمل 600 مشارك، 10 سيارات فاخرة، وطائرتي هليكوبتر و40 قاربًا صغيرًا، لإثارة اهتمام 36 ألف متفرج.