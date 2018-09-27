بسبب الأزمة الاقتصادية.. إيران توقف تصدير المواد الغذائية للعراق

أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الخميس، عن وقف تصدير مجموعة من المواد الغذائية إلى العراق، بسبب مشاكل إقتصادية تعيشها إيران جراء العقوبات الأمريكية ضدها.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة للمنظمة ناصر بهزاد، في بيان صحلفي، إنه “تم الإيعاز إلى جميع المنافذ الحدودية بمنع تصدير قائمة من المواد الغذائية إلى العراق“، مشيرًا إلى أن “المنع الهدف منه تنظيم السوق المحلية جراء الارتفاع الحاد في بعض المواد الأساسية”.

وشهدت الأسواق الإيرانية في اليومين الماضيين، ارتفاعًا كبيرًا في سعر بعض المواد الغذائية والتي شملت الطماطم والصلصلة واللحوم وأنواع النخالة والصويا وغيرها.

ووصل سعر الكيلو الواحد للطماطم يوم أمس إلى 70 ألف ريال، بعدما كان يباع قبل ذلك بقيمة 30 ألف ريال إيراني.

وأكد ناصر بهزاد، أن المنع شمل هذه المواد للحد من ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل غير معقول خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن سلسلة إجراءات سوف تتخذ قريبًا لضبط أسعار السوق ومنع الجهات المغرضة من الحاق الضرر بالمستهلك الإيراني.

كما أعلن مشرف جمارك محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران، غلام رضا بلوطي، عن منع تصدير مجموعة من المواد الغذائية للعراق عبر معبر الشيب الحدود الذي يربط المحافظة مع محافظة ميسان جنوب العراق.

وتعتمد الأسواق العراقية بشكل كبير جدًا على المنتجات الإيرانية، إذ تتميز المنتجات الإيرانية بأسعار منافسة إذا ما قورنت ببلدان أخرى نظرًا لقرب مسافة الشحن، ولاعتبارات متعلقة بأسعار صرف العملات.

وفي أحدث تقرير لهيئة الجمارك الإيرانية صدر في الـ27 من آب/ أغسطس الماضي عن حجم الصادرات غير النفطية الإيرانية للخارج، احتل العراق في المرتبة الثانية في استيراد البضائع من إيران بقيمة بـ3 مليارات و417 مليون دولار.