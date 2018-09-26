الأول منذ 30 عامًا.. البنك الدولي يمنح الصومال قرضًا بـ 80 مليون دولار

قال البنك الدولي إنه وافق على منح الصومال قرضًا بقيمة 80 مليون دولار؛ لتمويل إصلاحات للمالية العامة، وهو التمويل الأول من نوعه في 30 عامًا لحكومة البلد الذي مزقته الصراعات.

واستأنف البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، والذي كان قد علّق علاقاته مع الصومال عندما اندلعت الحرب في العام 1991، الدعم لذلك البلد عام 2003، وقال وقتئذ إنه سيركز على البرامج الخاصة بالأيدز والماشية مع منظمات أخرى.

لكن البنك لم يوافق على أي إقراض مباشر للحكومة حتى اليوم. وأعاد البنك فتح العلاقات المباشرة مع حكومة الصومال الاتحادية في أوائل عام 2013.

وقال في بيان، إنه سيعمل مع الحكومة في مقديشو على تحسين خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية وتوصيل المياه النظيفة والطاقة، وتقديم تمويل لمواطني الصومال.