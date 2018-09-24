شركة توتال تحقق كشفًا بحريًا كبيرًا للغاز في بريطانيا

أعلنت مجموعة النفط والطاقة الفرنسية، توتال، أنها حققت كشفًا كبيرًا للغاز في منطقة الامتياز جليندروناش الواقعة قبالة ساحل جزر شتلاند في بحر الشمال.

وقالت توتال اليوم الاثنين إن الاختبارات الأولية على الاكتشاف الجديد “أكدت جودة المكمن والنفاذية وإمكانية الإنتاج من البئر بموارد قابلة للاستخراج تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة”.

وقال أرنو بروياك رئيس قسم التنقيب والإنتاج لدى توتال في بيان “جليندروناش كشف كبير لتوتال يتيح لنا مزيدًا من موارد الغاز في إحدى مناطقنا الأساسية ويثبت جدوى استراتيجيتنا التنقيبية.”

وأضافت توتال أن البئر حُفرت لعمق نهائي بلغ 4312 مترًا واعترضت عمود غاز بصافي إيراد 42 مترًا في مكمن “طباشيري سفلي” عالي الجودة. وتملك توتال حصة نسبتها 60% في جليندروناش.