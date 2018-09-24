صندوق النقد: الاقتصاد المصري يبدي علامات قوية على التعافي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن الاقتصاد المصري، يبدي علامات قوية على التعافي.

وطبقت مصر إصلاحات قاسية بموجب برنامج قرض جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016، وانطوى على خفض كبير لدعم الطاقة وضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه، سعيًا لجذب المستثمرين الذين نزحوا عقب ثورة 2011.

وأكدت لاغارد، في بيان أصدرته عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك، أمس الأحد، إن “الصندوق مازال متلزمًا بدعم مصر”، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.

وأضافت: “يبدي اقتصاد مصر دلائل قوية على التعافي ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أنها “اتفقت مع السيسي على أهمية استثمار مكاسب الاقتصاد الكلي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات”.

واعتبرت في البيان أن “هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشبان في مصر ويضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية”.