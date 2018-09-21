الدولار يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في 7 أشهر‎

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مقابل معظم العملات المنافسة باستثناء الجنيه الإسترليني، حيث عززت زيادة قوة سوق الأسهم، وارتفاع العائد على السندات، الإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

ومع انحسار مخاوف الحرب التجارية، واتخاذ البنوك المركزية في السوق الناشئة بقيادة تركيا إجراءات لتحقيق استقرار عملاتها، دفع المستثمرون اليورو إلى مستوى 1.18 دولار للمرة الأولى في أكثر من 3 أشهر.

وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.82، وهو أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر، واتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل فبراير/ شباط.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% إلى 1.18 دولار، لتصل مكاسبها هذا الأسبوع إلى نحو 1.5%.

وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.7297 دولار أمريكي.

وكان الجنيه الإسترليني الخاسر الوحيد أمام الدولار، حيث تراجع 0.4% إلى 1.3217 دولار أمريكي بفعل مخاوف الانفصال البريطاني.