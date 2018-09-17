أفغانستان تحظر استيراد 4 منتجات إيرانية

أعلنت إدارة الجمارك الأفغانية، حظر استيراد 4 منتجات إيرانية، اعتبارًا من أمس الأحد.

وتلك المنتجات هي المنتجات البترولية، والأسمنت، والحديد والصلب، والبلاط والسيراميك.

وقال علي شارياتي، عضو الغرفة التجارية الإيرانية للصناعات والتعدين والزراعة، إن “هذا الحظر يتماشى مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران”، وفق تقرير نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وأضاف شارياتي، أن “إدارة الجمارك الأفغانية طالبت التجار الأفغان بمراعاة القيود التجارية الجديدة مع إيران”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية لفتت في تقرير لها أمس الأحد إلى “نشاط مريب لتهريب للدولارات عبر الحدود بين أفغانستان وإيران، إذ يتم نقل نحو 220 ألف دولار أمريكي في رحلتين أو 3 بشكل شهري خلال الفترة الأخيرة”.

كما رصدت التقارير الاقتصادية الأفغانية سحب 7 ملايين دولار يوميًا من السوق بنحو 4 مليارات دولار في العام الواحد، ما أثر على الاقتصاد الأفغاني، وأدى إلى تراجع عملة أفغانستان هذا الشهر بنسبة 3.5%.