أفغانستان تحظر استيراد النفط ومواد للبناء من إيران

قررت الحكومة الأفغانية، حظر استيراد النفط وبعض مواد البناء من إيران، وفقًا لوثيقة صادرة عن هيئة الجمارك الأفغانية.

ونشر موقع “آمد نيوز” الإيراني المعارض، وثيقة موقعة من رئيس هيئة جمارك ولاية “فراه” غرب أفغانستان عبد الحليم همت، أفادت بحظر استيراد النفط والإسمنت والحديد والسيراميك من إيران.

وجاء في الوثيقة أن “الحكومة الأفغانية طلبت من هيئة الجمارك في البلاد بتاريخ الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، وباقتراح من وزارة المالية الأفغانية حظر 4 سلع من إيران”.

وطلب رئيس هيئة جمارك ولاية فراه غربي أفغانستان عبد الحليم همت، من هيئة الجمارك تطبيق القرار بدءًا من سبتمبر/أيلول الجاري وحتى نهاية العام الأفغاني الجاري.

وفي سياق متصل، أكد عضو غرفة التجارة الإيرانية علي شريعتي، أن الحكومة الأفغانية منعت دخول بعض السلع الصناعية، مثل الصلب والإسمنت والحديد والصلب من إيران إلى أفغانستان نتيجة العقوبات الأمريكية.

وأفغانستان هي من البلدان التي تستورد حاجاتها النفطية والغازية من إيران، كما أن 60% من حجم إنتاج مصنع الإسمنت في سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، يتم تصديره إلى أفغانستان.