الشاهد: تونس لن تفرض ضرائب جديدة عام 2019

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الجمعة، إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.

وقال الشاهد في كلمة له، إن بلاده “لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات أو الأفراد من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات”، لكنه أضاف أن “الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة”.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي، بالمضي قدمًا في قرارات لا تحظى بتأييد شعبي، مشيرًا إلى أن “الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي”.

وكافحت البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم، بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات، وهو ما تسبب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في كانون الثاني/يناير الماضي.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الجاري بنحو 4%، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.

وقال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود العام الجاري، يتوقع أن ترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وقال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية.

ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قرارًا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض، وقيمتها 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري الشهر الجاري.