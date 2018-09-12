سعرها 3 ملايين دولار.. اكتشاف أكبر قطعة صلبة من الذهب في العالم (صور)

اكتشف عامل منجم أكبر كتلة صلبة من الذهب في العالم، في إطار بحثه عن معادن قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني.

وعثر “هنري دول” على هذا الاكتشاف الضخم في منجم بيتا هانت بالقرب من كامبالدا في غرب أستراليا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتبلغ قيمة الكتلة الصلبة التي تزن 89 كيلو غرامًا والمصنوعة من المعدن الثمين، حوالي 2 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 3 ملايين دولار.

واكتشف القطعة بالصدفة أثناء العمل على عمق 500 متر تحت الأرض لشركة RNC Minerals، وبعد العثور عليها قام برفعها ثلاثة رجال.

وقال عامل التعدين الذي يتمتع بخبرة أكثر من 16 عامًا، إنه لم يرَ “شيئًا كهذا” في حياته المهنية بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك سيلبي: “إن الاكتشاف يظهر أن بيتا هانت يمكن أن يصبح منجم ذهب كبيرًا جدًا”.

ومن المقرر نشر العديد من الحراس المسلحين أثناء نقل القطعة إلى قبو، كما ستتم زيادة العنصر الأمني في المنجم.

وتعتبر هذه الكتلة المكتشفة أكبر من Welcome Stranger nugget، والتي كانت تُعد الأكبر في العالم بوزن حوالي 79 كيلو غرامًا.

بعد ذلك، عثر “دول” على قطعة صلبة أخرى تزن نحو 59 كيلو غرامًا بقيمة تقدر بـ1.5 مليون جنيه إسترليني، قبل اكتشافاته المتتالية.