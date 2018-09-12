وكالة: العامل الإيراني ينفق 72% من دخله على الطعام فقط

قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا” إن أي عامل إيراني يعيش في ظروف كالتي يشهدها الشهر الجاري، يجب أن ينفق 72% من دخله على المواد الغذائية فقط، لكي يبقى حيًّا هو وأسرته، وهذا دون النظر إلى بقية مصاريفه الأساسية، كأجرة المسكن، ووسائل المواصلات، والتعليم، متسائلة في الوقت ذاته، هل هذا ممكن؟!

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة، حول أزمة الغلاء التي يعانيها الشارع الإيراني في ظل تدنّي الدخول وصعوبة الأوضاع المعيشية للعديد من فئات المجتمع لا سيما العمال.

وأكد تقرير وكالة العمال أنه يكفي النظر إلى سلة مشتريات أطعمة العمال، لكي نُدرك ما الأصناف التي حُذفت من قائمة مشترياته بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أضغافًا كالجبُن والخبز والبندورة والبيض.

وقال التقرير إن “اللحوم والفواكه وسائر الأطعمة الفاخرة باتت هذه الأيام حلمًا طال انتظار رؤيته لدى العمال الإيرانيين”.

وعرض تقرير وكالة العمال جدولًا صدر عن مركز الإحصاء في إيران، يضم أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إذ أشار الجدول إلى أن أسعار الفواكه جاءت كأكثر السلع ارتفاعًا بعد غلائها بنسبة 80- 85 %، بالإضافة إلى أسعار اللحوم والأرز التي ارتفعت بنسبة 30%.