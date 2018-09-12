تجنباً للأزمة.. إيران تمنع العراقيين من شراء البضائع الأساسية

حظرت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، على المسافرين العراقيين شراء البضائع والسلع الأساسية من منفذ الحدودي لمدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، مع شمال العراق.

وقال حاكم مدينة مريوان “محمد شفيعي”، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، “قررنا من اليوم بحظر شراء الزوار العراقيين للبضائع والسلع الأساسية وإخراجها من إيران إلى العراق عقب تدهور العملة المحلية”، مضيفاً أن “الحظر يشمل الارز والزيت وجميع السلع التي لها دخل في عيش الإيرانيين”.

ودفع إنهيار الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية من بينها الدينار العراقي، الزوار العراقيين خصوصاً الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع إيران إلى شراء السلع والبضائع الإيرانية، ما دفعت السلطات في طهران إلى التحذير من أزمة ستواجهها البلاد في توفير المواد الغذائية في ظل العقوبات الأمريكية.

ويعد منفذ “باشماق مريوان الحدودي” مع محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان شمال العراق من أهم المنافذ الحدودية بين البلدين، وبلغت إيرادات المعبر خلال العام الماضي 217 مليون دولار.

وتشترك حكومة إقليم كردستان مع إيران بأربعة منافذ حدودية هي (منفذ حاج عمران، ومنفذ باشماق، ومنفذ برويز خان، ومنفذ كرمك).