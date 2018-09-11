باكستان: واشنطن لن تعطل طلبنا إنقاذًا ماليًا من صندوق النقد

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تطمين أمريكي بأنّ واشنطن لن تحاول تعطيل أيّ طلب لحصولها على إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

وجاء ذلك على لسان وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، الذي أكد أنّ بلاده حصلت على تطمين من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بهذا الشأن.

وقال الوزير لوكالة “رويترز” إنّ “زيارة بومبيو لإسلام أباد وضعت الكثير من الأمور في نصابها بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان وعززت تلك العلاقات”.

وأضاف تشودري:”لقد طمأن باكستان على أنه إذا آثرت باكستان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على أي مساعدة مالية، فلن تعارضها الولايات المتحدة”.

تناقض

لكن في المقابل، فإنّ التصريحات التي قال تشودري إنّ بومبيو أدلى بها خلال زيارته لباكستان يوم الأربعاء الماضي، تتناقض بشكل واضح مع تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي في تموز/ يوليو الماضي.

وقال بومبيو وقتها إنّ “الولايات المتحدة لديها تحفظات جدية على إعطاء صندوق النقد الدولي أموالًا لباكستان بسبب مخاوف من أن تستخدم إسلام أباد تلك الأموال لسداد قروض صينية”.

ودوّت أصداء تلك التصريحات في إسلام أباد التي تواجه أزمة عملة، وقد لا يكون أمامها خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ ما لم تقدم الصين والسعودية الحليفتان المزيد من القروض لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في إسلام أباد أي تعليق فوري على هذه التصريحات.