رغم إعلانه الالتزام بالعقوبات الأمريكية.. العراق يسهل دخول العملة الصعبة لإيران

سمحت هيئة الجمارك العراقية، الأحد، للمسافرين والسائحين العراقيين، بإخراج مزيد من العملات الصعبة أثناء توجههم إلى إيران التي تعاني من عقوبات اقتصادية أمريكية وضائقة كبيرة في توفير العملات الأجنبية خصوصًا الدولار الأمريكي.

ويأتي الإجراء العراقي الجديد رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أسبوعين التزام بلده بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، وفي الوقت الذي أحرق فيه محتجون غاضبون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة احتجاجًا على سياسات طهران.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الجمارك، أن “الحد الأقصى المسموح به للمسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران هو 10 آلاف يورو أو ما يعادلها”، مشيرًا إلى أن “الحد الأقصى المسموح به للمسافرين الإيرانيين الذين يتوجهون إلى العراق خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها”.

كما حدد البيان قائمة بالمواد المحظور دخولها إلى إيران بصحبة المسافرين، وتشمل المواد الغذائية والأدوية والمعادن إضافة إلى المعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات.

وأكد أنه “حال كشف هذه المواد بحوزة المسافرين ستتم مصادرتها وفرض غرامة مالية على حامليها تبلغ قيمتها من ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة البضاعة المصادرة”.

وكانت السلطات العراقية لا تسمح لكل مسافر عراقي يتوجه إلى إيران بحمل أكثر من ألفي دولار أمريكي إلا في قضايا خاصة كالعلاج.