الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل الين

عزز الذهب مكاسبه، اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار مقابل الين، بعدما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يثير قضايا تجارة مع اليابان، بينما يتخوف المستثمرون من جولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1206.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته “سي.إن.بي.سي”، يوم الخميس، ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في “وول ستريت جورنال” بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 791.60 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4% إلى 969.99 دولار للأوقية.