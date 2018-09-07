تركيا.. 70% من شركات المقاولات الخاصة توقف مشاريعها بسبب انهيار الليرة

أعلن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك طاهر تيلي أوغلو، أن 70% من شركات المقاولات الخاصة أوقفت مشاريعها في البلاد بسبب انهيار قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأشار أوغلو إلى أن مقاولي الأشغال العامة يبحثون عن سبل لإنهاء عقودهم.

وذكرت صحيفة “دنيا” الاقتصادية، أن مقاولي الأشغال العامة “على حافة الإفلاس ويريدون إيقاف المشاريع التي هي الآن في مراحلها المبكرة لتجنب الخسائر المتوقعة، حتى لو كان ذلك يتطلب فقدان الدفعات المقدمة الخاصة بهم”.

ونقل موقع “أحوال” عن طاهر تيلي أوغلو، قوله إن “المقاولين العاملين بالمشاريع العامة أصبحوا في حاجة ماسة إلى صدور مرسوم لتعويض فروق الأسعار بعد أن انخفضت الليرة التركية بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري”.

وأضاف أوغلو أن “ثمة زيادة كبيرة في أسعار حديد التشييد، من 1500 ليرة للطن الواحد قبل 15 شهراً إلى 4500 ليرة للطن في سبتمبر الجاري”، مشيرًا إلى أن الحديد يشكل حوالي 10% من التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء.

وتعتمد صناعة البناء التركية -التي تشكل نحو 20% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنوات الأخيرة- بشكل كبير على رأس المال الأجنبي واستيراد مواد البناء.