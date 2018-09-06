العراق يتخذ إجراءات مشددة لمنع تهريب العملة الصعبة إلى إيران

اتخذت السلطات العراقية إجراءات مشددة؛ لمنع تهريب العملة الصعبة إلى إيران، فيما هددت باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق كل من يحاول تهريب العملة الصعبة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية العراقية، حارث الحارثي، لـ”إرم نيوز”، إن “العراق شكل لجانًا مختصة لمتابعة ومراقبة قضية تهريب العملة الصعبة إلى إيران، وهذا الإجراء هو من أجل الحفاظ على العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي”.

وأضاف الحارثي، أن “هذه اللجان ستتابع مع الشعبة الاقتصادية في مديرية الأمن الوطني قضايا ومحاولات تهريب العملة، وستتخذ كافة الإجراءات الحازمة بحق من يحاول دمار الاقتصاد في العراق”.

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن “تهريب العملة الصعبة إلى إيران؛ سيسبب ضررًا كبيرًا على اقتصاد العراق، بل سينهار الاقتصاد العراقي، إذا حصل هذا الأمر”.

وكشف مصدر أمني، في وقت سابق، عن وجود خطة لتهريب العملة الصعبة “الدولار” من العراق إلى إيران.

المصدر الأمني، الذي طلب إخفاء هويّته، أكّد في تصريحات صحفية، أن “شخصيات سياسية بارزة، وميليشيات متنفّذة في الحكومة العراقية”، هي من تقف وراء هذه الخطة التي تتمثّل بعملية كبيرة لشراء الدولار من الأسواق، وهذا الإجراء جاء بعد فرض العقوبات الأمريكية ضد طهران.