نتيجة انهيار العملة.. إيران تزيد أسعار السيارات بنسبة 25%

بدأت الشركات الإيرانية المصنعة للسيارات، اليوم الأربعاء، بتطبيق خطة في زيادة أسعار السيارات بنسبة 25 %، بحسب ما أعلن عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان النائب “سعيد باستاني”.

وقال باستاني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إنه “بعد الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية بين لجنة الصناعة بالبرلمان وشركتي سايبا وإيران خودرو المصنعتين للسيارات، فقد تقرر زيادة أسعار جميع السيارات بنسبة 25 %”.

وأرجع باستاني زيادة أسعار السيارات إلى انهيار العملة المحلية الريال أمام الدولار، مضيفًا أن “تطبيق هذه الخطة بدأ من اليوم الأربعاء”.

وتابع النائب الإيراني: “بالنظر إلى التضخم الكبير خلال الأشهر الخمسة الماضية ومقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، والتقلبات الحاصلة في سوق صرف العملات الأجنبية وزيادة تكلفة إنتاج كل سيارة من قبل شركات صناعة السيارات، فإن البرلمان قرر زيادة 25 % بسعر السيارات التي قيمتها أقل من 450 مليون ريال إيراني كخطوة أولية”.

وفي سياق متصل، أعلنت شركتا سايبا وإيران خودرو عن بدء تنفيذ خطة التسجيل الجديدة لشراء السيارات بدءًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن الشركتين.

وذكر البيان أن “الشركتين ستقومان بعرض 90 ألف سيارة من مختلف المركبات للبيع خلال الفترة المقبلة ووفق شروط محددة من بينها أنه يحق لكل فرد شراء سيارة واحدة وأن يقوم ببيعها خلال أقل من سنة”.

وفي ظل تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد طهران وتراجع العملة المحلية الريال، شهد سوق بيع السيارات ارتفاعًا وصلت نسبته إلى أكثر من 60 %.

وتحاول الحكومة الإيرانية إنقاذ قطاع سوق السيارات من حالة الركود في ظل تراجع المبيعات إلى مستوى قياسي بعد الارتفاع الكبير في الأسعار.