الأردن.. وفد تجاري شعبي يتوجه إلى دمشق

يتوجه “وفد تجاري شعبي” من الأردن إلى العاصمة السورية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في معرض دمشق الدولي.

وقال رئيس الوفد، نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، إن زيارتهم تهدف إلى المشاركة في المعرض ولقاء نظرائهم في سوريا.

وأضاف خرفان أن “الوفد تجاري اقتصادي فقط، ليس لنا علاقة بسياسة أو فتح معابر (مع الجارة الشمالية)”.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، قال في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” إن “وفدًا اقتصاديًا أردنيًا سيتوجه قريبًا إلى دمشق في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية”.

وأوضح خرفان أن الوفد “تجاري أردني شعبي مكون من نحو 70-80 شخصًا، سيلتقون خلال الزيارة، التي تستمر 4 أيام، نظراءهم السوريين”.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين مغلقين منذ أكثر من ثلاثة أعوام، هما: “الجمرك القديم”، ويقابله معبر “الرمثا” بالجانب الأردني، و”نصيب”، ويقابله معبر “جابر”.