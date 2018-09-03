بعد أزمة الأدوية.. إيران تعترف بوجود أزمة في حليب الأطفال (صور)

اعترف وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي اليوم الإثنين، بوجود أزمة تعاني منها المراكز الصحية في توفير حليب الأطفال في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن “الوزارة ستضطر في المستقبل إلى تقنين عملية توزيع وبيع حليب الأطفال”.

وقال إن “إدارة السوق صعبة، ويجب علينا أن نوفر حليب الأطفال بسعر يزيد 9% عن السعر الحالي”، مضيفًا أن “السيطرة على عملية تهريب واستيراد الحليب مهمة صعبة لا تدخل ضمن سلطة وزارة الصحة”.

وأشار الوزير الإيراني إلى العقوبات الأمريكية التي استهدفت عدة قطاعات في تجارة إيران مع العالم، إلى أن “الوزارة أمام حل واحد، وهو عملية تقنين الحليب في توزيعه على المراكز الصحية في المرحلة المقبلة”.

وبلغت قيمة علبة حليب الأطفال المنتجة محليًا في إيران التي يبلغ وزنها 450 غرام 180 ألف ريال إيراني، بعدما كانت قيمتها قبل العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية 120 ألف ريال.

وأوضح الوزير الإيراني: “سنعمل على وقف عملية زيادة أسعار بيع حليب الأطفال المنتج محليًا، لكنه لا يمكن لبعض أنواع الحليب الأجنبية التي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص بتحديد أسعارها، كونها تستورد بقيمة الدولار في الأسواق الحرة”.

ورفض الوزير هاشمي أن تكون وزارة الصحة مسؤولة عن توريد حفاظات الأطفال، وقال إن “هذا ليس من واجبنا بل من مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن والتعدين”.