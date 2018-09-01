إضراب جديد لسائقي الشاحنات في 3 محافظات إيرانية (صور)

أضرب سائقو الشاحنات والمرکبات الثقیلة‌ من جديد في إيران، اليوم السبت، احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم برفع أسعار أجور الشحن، وتخفيض الرسوم، بحسب ما ذكر موقع “إذاعة زمانة” التابع للمعارضة الإيرانية.

وأشار الموقع إلى أن “ثلاث محافظات، هي: جرجان، وجلستان، ومحافظة إيلام ومدينة مهران التابعة لها، شهدت اليوم السبت، إضرابًا لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة، ووزارة النقل لمطالبهم برفع أسور الشحن، وتخفيض الرسوم”.

وذكرت قناة إخبارية عبر تطبيق “تلغرام”، أن “سائقي الشاحنات الذين كانوا يحملون بضائع إلى محافظة إيلام الحدودية مع العراق رفضوا تسليم البضائع إلى الجانب العراقي بسبب عدم تنفيذ الحكومة الإيرانية لمطالبهم”.

ونقلت القناة عن عدد من سائقي الشاحنات في محافظتي جرجان، وجلستان، شمال إيران قولهم”إنهم رفضوا نقل البضائع من تلك المحافظتين إلى المحافظات الأخرى لا سيما العاصمة طهران، وأصفهان، وبندر عباس”.

وفي أواخر آيار/ مايو الماضي، وعد وزير النقل الإيراني عباس آخوندي، سائقي الشاحنات المضربين عن العمل بتلبية مطالبهم، وتوفير احتياجاتهم، وجاء ذلك خلال اجتماعه بممثلين عن المحتجين في العاصمة طهران.

وتعهد المحتجون بمواصلة الإضراب عن العمل لحين استجابة السلطات الحكومية لمطالبهم، مؤكدين أن “السلطات المعنية لم تنفذ الوعود التي قطعتها برفع أجور النقل منذ أكثر من سنتين”.

وأشار سائقو الشاحنات إلى أن “احتجاجاتهم تأتي بسبب انخفاض أجور النقل، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى أموال التأمين التي يدفعونها، وتكاليف صيانة وشراء قطع الغيار للشاحنات المعدة لنقل البضائع”.