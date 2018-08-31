الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم ضريبية أمريكية تفرض على السيارات‎

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، في وقت تلوح مجددًا بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت، في تموز/يوليو، بين واشنطن وبروكسل.

وقال يونكر متحدثًا لشبكة “زد دي إف” الألمانية، إنه في حال شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، كما هدد الخميس، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، “فسوف نقوم بالأمر نفسه”.

وتابع: “اتفقنا مع الرئيس ترامب على نوع من وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات”، مذكرًا بزيارته في نهاية تموز/يوليو إلى واشنطن؛ بحثًا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقال: “كما يحصل أحيانًا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانًا في خطر، لكنه يتم احترامها”.