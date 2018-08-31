تقرير فرنسي يحذر من “معركة مريرة” للسيطرة على الاستثمارات الليبية

حذر تقرير فرنسي من أن المؤسسة الليبية للاستثمارات توجد حاليًا في خضم “معركة مريرة” بين الميليشيات الليبية للسيطرة عليها.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان “الصندوق السيادي الليبي ممزق بين الفصائل المتناحرة”، إن “الصندوق السيادي الليبي يكافح على جبهة استرداد الأموال التي فقدتها ليبيا، وفي الوقت ذاته يحاول البقاء على قيد الحياة”.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية، إلى أن “المؤسسة الليبية للاستثمارات، وبدعم من حكومة الوفاق الوطني الليبية، تعتبر المالك الشرعي الوحيد لجميع أصول الصندوق السيادي”.

وأضاف أن “المؤسسة الليبية ترغب باسترداد المبالغ التي جرى تجميدها وإخراجها من الحراسة البريطانية -التي كانت مسؤولة عن إدارة الأصول السائلة للصندوق السيادي الليبي- والتي لم يتم الإعلان عن قيمتها”.

يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار، هي اتحاد مكون من أكثر من 550 شركة استثمارية، وتتواصل مباشرة مع 5 مؤسسات فرعية، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية.

وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات، بحسب التقرير الفرنسي، عبر 3 قارات، وتقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.