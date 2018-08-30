البحرين تؤكد التزامها بتطبيق “ضريبة القيمة المضافة”

أكدت وزارة المالية البحرينية، الخميس، التزامها الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها في “تويتر”، بأن “البحرين ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون”.
وزارة المالية التزام كامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أوضح السيد يوسف حمود القائم بأعمال وكيل وزارة الماليةالالتزام الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة والموقعة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية#BahrainMof pic.twitter.com/pUiWUJijJw
— Ministry of Finance (@BahrainMOF) August 30, 2018