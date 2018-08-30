البحرين تؤكد التزامها بتطبيق “ضريبة القيمة المضافة”

البحرين تؤكد التزامها بتطبيق “ضريبة القيمة المضافة”

نشرت وزارة المالية البحرينية بيانًا عبر موقع التواصل "تويتر" أعلنت فيه التزامها بتطبيق الضريبة.

المصدر: فريق التحرير

أكدت وزارة المالية البحرينية، الخميس، التزامها الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها في “تويتر”، بأن “البحرين ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون”.

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