رويترز: صندوق الثروة السعودي يجمع قرضًا بقيمة 11 مليار دولار

جمع صندوق الثروة السيادية السعودي قرضًا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، بهدف تعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة، حسبما أفاد مصدر مطلع، لوكالة “رويترز”.

وجاء حصول الصندوق على القرض في أعقاب قرار السعودية تأجيل خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة.

ويعد القرض الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وأصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقًا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك، إضافة إلى تعهده بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع بلاكستون.

وحسب المصدر المطلع، فإن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامشًا يبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو الهامش نفسه الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضًا في وقت سابق من هذا العام.

وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلًا عن أرباح الاستثمارات القائمة.

ويتوقع تلقي الصندوق عشرات المليارات من الدولارات لقاء بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل، حيث يمتلك 70% من سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم.