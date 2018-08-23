بسبب انعدام الجدوى التجارية.. الخطوط “البريطانية والفرنسية” توقف رحلاتهما إلى إيران خلال شهر

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز”، اليوم الخميس، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلى طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها “ليس لها جدوى تجارية”.

كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران في 18 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت “بريتش إيرويز”، في بيان: “سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليًا”، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 أيلول/سبتمبر، وفق فرانس برس.

وقدمت الشركة اعتذارها إلى المسافرين الذين كانوا يعتزمون السفر إلى إيران، وقالت إنها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية إن “إير فرانس” التي أوكلت الرحلات إلى طهران إلى شركة “جون” التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، “خفضت (عدد رحلاتها) من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة واحدة منذ 4 آب/أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارًا من 18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري”.