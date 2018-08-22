مصر تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في 2018-2019

تستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، بحسب بيان لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

وأضافت الوزيرة أن مصر تستهدف في خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها، الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022، وفق رويترز.

وتسعى مصر، بحسب بيان الوزيرة، لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5% في 2018-2019 من 9.5% في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5% في 2021-2022.

كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في السنة الأولى 2018-2019، وصولًا إلى 8% في السنة الأخيرة منها.