ليبيا تنفي تسلم أضاح من قطر

نفى مدير الإدارة العامة لصندوق الزكاة بحكومة الوفاق علي المسماري، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن استلام ليبيا أضاحي كهدية من دولة قطر، مؤكدًا أن صندوق الزكاة لم يتحصل على أي أضاح مجانية من أية دولة عربية.

وتداولت مواقع قطرية خبر إرسال الأمير تميم بن حمد ثلاثين ألف أضحية في إطار ما اعتبر “هدية من الشعب القطري إلى الشعب الليبي” في ظل عجز حكومة فائز السراج عن توفير الأضاحي بالكميات الكافية بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها ليبيا.

وشدّد المسماري في بيان له، أن صندوق الزكاة لم يتلق أي أضاح من دولة قطر وإن ما تناقلته وسائل الإعلام عار عن الصحّة جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أنّه تم توريد سبعة آلاف رأس من المواشي وخلاصها من أموال الدولة الليبية قبل أن يقع توزيعها على محدودي الدخل المسجلين بسجلات صندوق الزكاة بالحكومة الليبيّة.

وتعرض رئيس الحكومة الليبيّ فائز السراج إلى موجة من الانتقادات بعد فشل حكومته في ملف توفير أضاحي العيد، بسبب تأخر مصرف ليبيا المركزي في الإجراءات المالية المتعلقة بتوفير العملة الصعبة لشركات التوريد.

وصُدر إلى ليبيا أكثر من 334 ألف رأس من المواشي من المجر ورومانيا وإسبانيا حسب تقديرات المركز الوطني للصحة الحيوانية، لكن هذه الكمية لم تغط أغلب احتياجات الليبيين الذين حُرموا من أداء هذه الشعيرة الدينيّة.