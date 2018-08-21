إيران تعلن استئناف تزويد العراق بالكهرباء

أعلن مسؤول في وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء، مشيرًا إلى أن “الاستئناف جاء منذ عشرة أيام وبعد تراجع حجم الاستهلاك المحلي”.

وقال نائب وزير الطاقة الإيراني محمود رضا حقي فام، إن “إيران استأنفت تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء منذ عشرة أيام، وستزيد الإمدادات”، مضيفاً “نصدر الآن 200 إلى 250 ميغاوات من الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان”.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية وقف إمداد العراق بالطاقة الكهربائية بذريعة ارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف، فضلاً عن عدم سداد فواتير وارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف.

وكان العراق يشتري نحو 1000 ميغاواط من إيران عبر خطين في ديالى شمالاً وخط آخر في البصرة ورابع في مدينة العمارة جنوبًا.

ولطالما تكررت انقطاعات الكهرباء في العراق رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك في وقت لم تتمكن فيه المنظومة الوطنية من توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد وبخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية للبلاد.

وهناك فجوة بين الاحتياج الفعلي والإمدادات المتاحة حيث يصل الطلب في بعض الأحيان إلى 21 ألف ميغاواط، بينما توفر الشبكة الوطنية 13 ألف ميغاواط في أحسن الأحوال.