ركود غير مسبوق بسوق الأضاحي في إيران بسبب ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل كبير في السوق الإيرانية، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؛ نتيجة القرار الأمريكي بفرض عقوبات على طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وشهدت أسواق الأضاحي في منطقة “يافت آباد” حالة من الركود، حيث بات الباعة يبحثون عن الزبائن، لاسيما في ظل تضاعف الأسعار.

ورغم محاولات الباعة لبيع خروف يزن 40 كغ بـ 10 ملايين ريال (100 دولار)، وعجل يزن 200 كغ بسعر 50 مليون ريال (500 دولار)، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

ويقول محمد رسول هاني، الذي يعمل على تربية أضاحي العيد منذ 20 عامًا، إنه “لم يتمكن من بيع أي أضحية بسبب غلاء أسعار الأضاحي”، موضحًا أن “أسعار العام الحالي أضعاف أسعار العام الماضي”

ويؤكد تاجر آخر يدعى حاجي غلامي جناري، أن مبيعات العام الحالي أقل من التوقعات.

يذكر أن عيد الأضحى يحل في إيران يوم الأربعاء المقبل.