مصر تترقب وصول أول حافلة ركاب كهربائية من الصين

أعلن رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة المصرية، مصطفى مراد، اليوم السبت، أن أول حافلة ركاب كهربائية قادمة من الصين، في طريقها إلى مصر لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث.

وقال مراد في تصريحات صحفية، إن بلاده “أبرمت اتفاقًا مع شركة صينية؛ لشراء 15 حافلة للنقل العام تعمل بالكهرباء، لتحسين جودة الهواء”، مضيفًا أنه “من المقرر أن تخضع الحافلة للتجربة لمدة 3 أشهر، بمحافظة الإسكندرية، وبناء عليه سيتم شراء بقية الشحنة وتطبيق التجربة بمحافظات مصرية أخرى”.

إلى ذلك، بحثت وزيرتا البيئة ياسمين فؤاد، والاستثمار سحر نصر، مع بعثة لصندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا، التعاون في مجالات البيئة.

وتطرق الجانبان، في اجتماع اليوم، وفق بيان لوزارة البيئة، إلى “تقديم البنك الدولي منح دعم فني للوزارة، في مجال إدارة التلوث وصحة البيئة”.

واستعرضا دراسة لاستخدام وسائل النقل المستدام وسائل نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، على جودة الهواء، دون تفاصيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت مصر عقدًا لتوريد 15 حافلة كهربائية، مع الشركة الصينية، لصالح محافظة الإسكندرية.