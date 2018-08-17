تونس.. خبير يتهم الحكومة بـ”تعمد مغالطة” الشعب بشأن النمو الاقتصادي

اتهم الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، الخميس، حكومة يوسف الشاهد، بـ”تعمد مغالطة” بشأن نسبة النمو الاقتصادي.

وقال سعيدان -وهو من أبرز الخبراء التونسيين في مجال الاقتصاد- إن “نسبة النمو بـ2.6% التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء، غير صحيحة”، مبينًا أن “نسبة النمو الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الماضي لم تتجاوز 0.6%”.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “الشارع المغاربي”، أن “الدينار التونسي فقد حوالي 30% من قيمته منذ بداية السنة الماضية”.

وشدد على أنه “لا يجب أن تقدم المعطيات بالدينار التونسي خاصة فيما يتعلق بكل معاملات تونس مع الخارج كالسياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات أو تحويلات التونسيين بالخارج”.

وأوضح أن “هذه المعطيات لا تكون صحيحة إلا عندما تقدم بالعملة الأجنبية في ظل عدم استقرار قيمة الدينار”.

وكشف الخبير التونسي أن “قيمة كلفة الدين الأجنبي تتجاوز نسبة النمو المعلن عنها، وذلك يعني أن الاقتصاد التونسي يشتغل من أجل خلاص فوائد الدين الخارجي فقط دون الحديث عن أصل الدين والاستثمار والتنمية وغيرها من الالتزامات”.

وأضاف أنه “تم التركيز خلال الأسابيع الأخيرة على نمو الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس الذي قالت الحكومة التونسية إنه ارتفع بنسبة 17.7%”.

لكنه أشار إلى أن “المعطيات قُدّمت بالدينار، وإذا تم تحويلها إلى اليورو سنجد أن نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس انخفضت بأكثر من 12%”، معتبرًا أن ذلك “يشكل دليلا واضحًا على تعمد المغالطة ونفس الشيء بالنسبة للسياح التونسيين بالخارج والصادرات”.

وتابع أنه “من غير المقبول أن يتم التصريح بتطور الصادرات في وقت تعمق فيه عجز الميزان التجاري بنسبة 15% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017″، مشيرًا إلى أن “هذه الأرقام خطيرة جدًا”.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام ستثير جدلًا واسعًا وستزيد في إرباك حكومة يوسف الشاهد التي تواجه اتهامات متصاعدة بالتسبب في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.