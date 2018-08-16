وزير المالية التركي: سنتجاوز عقوبات أمريكا مع شركاء آخرين

أعلن براءت ألبيرق وزير المالية التركي، اليوم الخميس، أن تركيا ستتجاوز فترة العقوبات الأمريكية هذه مع أطراف أخرى، مثل ألمانيا وروسيا والصين”، نافيًا وجود نية لدى بلاده للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي؛ بهدف الخروج من أزمة عملتها.

وقال ألبيرق خلال مؤتمر لمستثمرين، إن “تركيا ستحقق أهدافها المالية عبر تقليص الإنفاق، إضافة إلى أنها ستركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأشار إلى أن “فرض قيود على حركة الأموال لن يكون أبدًا مدرجًا على جدول أعمال أنقرة، حيث إن بلاده ستعمل على زيادة التشديد المالي، مع التركيز على تعزيز الفائض الأولي لتركيا”.

وأشار ألبيرق، إلى أن “الإصلاحات الهيكلية ومرونة سوق العمل من الأولويات أيضًا”، كاشفًا عن أن الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق معينة، وأن الإيرادات تبلي بلاء حسنًا.

وتوقع تحقيق فائض أولي بستة مليارات ليرة (1.04 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، حيث إن بلاده لن تتردد في توفير الدعم للقطاع المصرفي الذي وصفه بـ”القادر على التعامل مع التقلبات الحالية”.

وأكد ألبيرق، أن “تركيا اتخذت بالفعل إجراءات لفرض قيود على تمويل معاملات الصرف الأجنبي، وأن الشركات في وضع يؤهلها لأداء التزاماتها المالية في المدى القصير”.