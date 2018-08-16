تركيا تلجأ لمنظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الأربعاء، أن بلادها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية، لإجراء مشاورات مع أمريكا، بشأن الضرائب الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم منها.

جاءت تصريحات بكجان خلال مأدبة عشاء أقامته لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش مؤتمر السفراء العاشر في أنقرة.

وقالت بكجان، إنه “اعتبارًا من الساعة 17.40 بالتوقيت المحلي (14.40 ت.غ) دعونا واشنطن، لمشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة”.

وأشارت بكجان إلى أن أنقرة أعلنت، الأربعاء، في رد مماثل لواشنطن، فرض ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

ووفقًا للمادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، فإن الدول تتقدم رسميًا بـ”طلب إجراء مشاورات” مع الدول المعنية، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية في منظمة التجارة.

وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مأدبة العشاء ذاتها، إن تركيا “منفتحة لإجراء محادثات لحل جميع المشاكل العالقة مع أمريكا”.

واعتبر أوغلو أن “المشاكل التي شهدتها العلاقات التركية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجة طبيعية لنظرة التعالي وأسلوب الإملاء الذي تمتلكه هذه الدول”.

وأضاف أن واشنطن “تستخدم أسلوب الهجوم، وأن الجميع رأى ذلك بوضوح في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لم تحترم الولايات المتحدة الآخرين، ولم تفكر إلا بمصالحها الخاصة”، على حد قوله.

وشدد الوزير التركي، على أن بلاده “تريد للدبلوماسية أن تضطلع بدور أكثر فعالية في هذه الأزمة، إلا أن الجانب الآخر لا يمتلك شخصيات قادرة على إدراك جوهر هذا الفهم بشكل صحيح”.