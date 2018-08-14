الكويت تنفي ضخ 1.6 مليار دولار لدعم الليرة التركية

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة الأنباء التي تحدَّثت عن قيام الكويت بضخ نحو 500 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو (1.6) مليار دولار أمريكي، لدعم الليرة التركية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها على “تويتر” أن “هذا الخبر ليس له أساس من الصحة”.

وأوضحت الوزارة أن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، عقد اجتماعًا مع وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق مساء الأحد الماضي، في مطار الكويت، بهدف اطلاع الحكومة الكويتية على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، على ضوء امتلاك الكويت لاستثمارات عديدة في تركيا.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم التطرق -خلال اجتماع الوزيرين- إلى دعم العملة التركية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية بهذا الشأن.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، خصوصًا في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى توتُّر العلاقة مع الولايات المتحدة.