مع اقتراب عيد الأضحى.. تراجع كميات “الأضاحي المستوردة” في غزة

أكدت وزارة الزراعة في غزة أن هناك تراجعًا كبيرًا في كمية الأضاحي الواردة إلى القطاع هذا العام بنسبة 40%، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يزداد الطلب فيه على الأضاحي بنسبة كبيرة.

وقال مدير عام دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد: “إن هناك تراجعًا ملحوظًا في الأضاحي المستوردة للقطاع تصل إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع”.

وأوضح أبو حمد في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن تراجع كمية الأضاحي يعود لعدة أسباب أولها أزمة الرواتب والموظفين وانخفاض الدخل الكلي للأفراد في غزة.

وأشار أبو حمد إلى أن نسبة المواشي من العجول والأبقار التي كان يتم استيرادها في عيد الأضحى كل عام كانت تترواح بين 14 ألف إلى 16 ألف رأس و 30 ألف رأس من الأغنام.

وأضاف: “رغم الاهتمام الكبير من مربي الثروة الحيوانية في هذا العام لكن الأزمة الاقتصادية جعلت الوضع مختلفًا تماماً”.

ونوه إلى أن نسبة الأضاحي المستوردة من العجول والمواشي هذا العام وصلت إلى أقل من 8 آلاف فقط، بينما يصل عدد الماعز إلى 20 ألف رأس.

وأكد أبو حمد أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع تسببت في حدوث أزمة حول عمل مبردات حفظ اللحوم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواشي عالميًا وعدم تناسبها مع دخل الأفراد في غزة كان جزءًا من هذه الأزمة.