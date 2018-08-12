روسيا: الدولار أداة خطيرة وسنزيد اعتمادنا على عملات بديلة

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن الدولار الأمريكي، بات “أداة خطرة في التجارة الدولية”.

وجاءت تصريحات سيلوانوف على خلفية التلويح الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وما يثار حول “حرب اقتصادية” ضد عدة دول باستخدام الدولار.

وأوضح سيلوانوف في حوار متلفز اليوم الأحد، أن “بلاده ستقلص من تعاملاتها بالدولار الأمريكي، وستزيد اعتمادها على عملات دول أخرى في التبادلات التجارية”.

وأضاف أن “العقوبات الأمريكية على بلاده هي السبب في هذا التوجه، وأن بلاده ستواصل تخفيض الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، وتدرس الانتقال إلى استخدام العملات المحلية في تجارة النفط”.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقد استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة سياسية.