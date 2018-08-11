تقرير: العقوبات الأمريكية على إيران ستفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية

رأى مركز أبحاث أمريكي أن العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران ستزيد من توتر العلاقات مع تركيا، التي تعهدت بعدم الالتزام بها.

ولفت معهد سياسات الشرق الأوسط إلى أن تركيا وإيران ترتبطان بشراكة تجارية واقتصادية قوية، إذ يزيد حجم التبادل التجاري بينهما على 10 مليارات دولار سنويًا، في حين تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة التبادل إلى 30 مليار دولار بتوقيعه اتفاقًا تجاريًا مع إيران العام 2015.

وأشار المعهد، في تقرير نشر مساء أمس، إلى أن تركيا تعتمد أيضًا بشكل كبير على واردات النفط والغاز من إيران، إذ بلغ حجم واردات النفط الخام نحو 3.07 مليون طن في الشهور الأولى من العام الحالي، أي حوالي 55 في المئة من إجمالي احتياجات تركيا من النفط، كما أن واردات تركيا من الغاز الإيراني تقدٌر بنحو 13 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الغاز.

وتوقع التقرير أن تتفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية بتدهور الليرة وارتفاع أسعار النفط، متوقعًا أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاع مع تطبيق العقوبات الأمريكية، التي تحظر تصدير النفط الإيراني وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفبمر) القادم.

وقال التقرير “إن تأثيرات العقوبات على إيران ستؤدي إلى تفاقم المشكلات في الاقتصاد التركي ومع تزايد أسعار النفط ستتفاقم المشكلات أكثر”.

ولفت إلى أن واشنطن طالبت تركيا باستيراد النفط من المملكة العربية السعودية، لكنه أوضح بأن ذلك سيكلف أنقرة كثيرًا نظرًا لارتباطها بأنبوب نفط مع إيران في حين تشهد العلاقات التركية-السعودية توترًا بسبب دعم تركيا لقطر.

وأشار إلى أن تركيا تسعى للحصول على تنازل من واشنطن بشأن استيراد النفط الإيراني، لكنه استبعد موافقة أمريكية في ضوء توتر العلاقات السياسية بين البلدين، بسبب توجه أنقرة لشراء منظومة صواريخ دفاع جوي من روسيا واحتجازها قسًا أمريكيًا.

وختم التقرير بالقول: “في حال لم تطلق تركيا سراح القس المحتجز لديها فإن واشنطن ستفرض مزيدًا من العقوبات عليها.. ومن الواضح أن هذه القضية والعقوبات على إيران ستؤدي إلى مضاعفات كبيرة في العلاقات التركية -الأمريكية”.