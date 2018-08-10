بعد فرض ترامب رسومًا على واردات تركية.. أنقرة تناشد واشنطن العودة إلى التفاوض

دعت وزيرة التجارة التركية، روحصار بيكجان، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت الوزيرة التركية، في بيان: “إن الخلاف التجاري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ينبغي حله عن طريق الحوار”، مضيفًا أن “المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن أيًا من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأمريكية لا ينطبق على تركيا لم تؤتِ ثمارها حتى الآن”.

وأكدت بيكجان أنه و”بالرغم من ذلك، فإن أنقرة تناشد الرئيس ترامب العودة إلى طاولة التفاوض لأنه أمر ممكن نتيجة التعاون بين البلدين”، وفق رويترز.

وكان ترامب قرر فرض رسوم أعلى على واردات المعادن من تركيا، ليضع ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمّق اضطرابات أسواق المال التركية.