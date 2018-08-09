الصين تعتزم إنشاء مصنع للحديد في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًا

أعلنت شركة سينوما الصينية اعتزامها إنشاء مصنع للحديد والصلب في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، في إطار التنافسية مع الشركات المحلية بما يخدم الاستهلاك المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “ليو شياو تشينغ” نائب رئيس شركة سينوما الصينية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، التي قالت إن بلادها “تشجع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر”.

والتقت نصر اليوم الخميس، وفدًا من حكومة إقليم خبي الصيني و8 من كبريات الشركات الصينية، إضافة إلى شركة “سي أف ال دى” الصينية، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة.

وتحدثت الوزيرة وفق بيان عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهي “قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين”.

ولفتت إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت “خريطة مصر الاستثمارية” التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات، إذ تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بمحافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على تلك الفرص الاستثمارية والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار.

وأوضح البيان، أنّ شركاتٍ صينية أعربت عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، إذ جرى استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها في المجالات كافة.