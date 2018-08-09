“حساب المواطن” يبدأ إيداع مخصصات الدعم للسعوديين في الدفعة التاسعة

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنه بدأ في إيداع مخصصات الدعم للسعوديين المستفيدين في الدورة التاسعة.

ونشر الحساب تغريدة، فجر الخميس، عبر “تويتر”، جاء فيها: “بدأ قبل قليل إيداع مخصص الدعم للدورة التاسعة في #حساب_المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الحساب في تغريدته أنه “سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

بدأ قبل قليل إيداع مخصص الدعم للدورة التاسعة في #حساب_المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. — حساب المواطن (@citizenaccount) August 8, 2018

وسبق ذلك الإعلان تأكيد “حساب المواطن” أن “الجمعة 10 أغسطس، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة العاشرة (سبتمبر) لمن لم يسجل في البرنامج”.